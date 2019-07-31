В Москве простились с Владимиром Кара-Мурзой

В Сахаровском центре закончилось прощание с известным российским журналистом Владимиром Кара-Мурзой. На церемонию пришли родные, друзья и поклонники его творчества, сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, Владимир Алексеевич Кара-Мурза ушел из жизни на 60-м году. Как рассказали родственники, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Похоронят журналиста в Москве на Даниловском кладбище.

Владимир Кара-Мурза родился в 1959 году. В 1992 году он начал работать на телевидении, на таких телеканалах, как Первый и НТВ. Последние годы журналист имел свои авторские программы на нескольких радиостанциях.