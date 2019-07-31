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31 июля 201915:32

"Я любила и женщин, и мужчин": нобелевский лауреат Алексиевич сделала каминг-аут

Смирнов Василий/ТАСС

Первый белорусский и шестой русскоязычный нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич дала большое интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza. В нем она рассказала про свою работу над новой книгой, а также сделала неожиданное заявление о том, что в жизни любила как мужчин, так и женщин.

Алексиевич несколько лет назад анонсировала книгу, посвященную теме любви, но она так и не вышла в свет. По словам писательницы, быстрее писать у нее не выходит. "По роману в год? Не представляю себе". Нобелевский лауреат рассказала, что для написания книги ей необходимо опросить тысячу людей. "И не так, что пришла, записала — и готово. Если я чувствую, что это моя героиня, я встречаюсь с ней много раз", — отметила Алексиевич. Также она подчеркнула, что "в рассказе не может быть дыр".

В настоящее время, по словам писательницы, она пишет книгу о любви, в которой изначально хотела сделать 50 женских рассказов и 50 мужских. Спустя некоторое время она поняла, что не сможет "пробиться к мужчинам".

На вопрос о том, будет ли в книге рассказано о любви женщин к женщинам, Алексиевич ответила положительно: "Конечно. Любовь — это любовь". По словам писательницы, важно, что чудо произошло, а с кем — это уже менее существенно. "Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин", — разоткровенничалась нобелевский лауреат.

Светлана Алексиевич рассказала о своих планах на будущее. По ее словам, она хочет научиться жить, поскольку до сих пор этого не умеет. Писательница отметила, что постоянно меняет занятия, но отдыхать не умеет. Женщина рассказала, что могла бы поехать в Карловы Вары, но "это такая скука", что только болезнь может принудить ее к этому.

Алексиевич также поделилась подробностями о том, какие возможности появились у нее после Нобелевской премии. По ее словам, она получила уникальную возможность налаживать контакты, с кем только захочет. "Я могу пригласить к себе интересных людей, и они мне не отказывают".

Также писательница рассказала, что планирует больше заботиться о своей подруге, поскольку та старше и у нее "серьезная проблема с глазами". Алексиевич отметила, что это тоже нелегко, поскольку под старость человек становится другим, капризным. "Никто не хочет покидать этот мир, все вокруг раздражает", — резюмировала писательница.

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