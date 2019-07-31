Контактный дерматит: в анализах Навального не нашли отравляющих веществ

Главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев сообщил журналистам, что химико-токсикологическое исследование не выявило отравляющих веществ в биоматериалах оппозиционера Алексея Навального.

Анализы Навального были доставлены в головную химико-токсикологическую лабораторию НИИ Склифосовского из городской клинической больницы №64 29 июля, передает "Интерфакс" со ссылкой на главврача Склифа.

Эта лаборатория, напомнил Токарев, — специализированная, с самыми широкими возможностями по выявлению в организме посторонних веществ.

"По результатам выполненных исследований вещества, вызывающие отравление, не обнаружены", — заверил он.

Алексей Навальный был задержан 22 июля за призывы участвовать в несанкционированной акции 27 июля. Это было с его стороны повторное нарушение организации массового мероприятия.

24 июля Навальный был отправлен под административный арест сроком на 30 суток, а 28-го его госпитализировали из спецприемника из-за жалоб на здоровье в московскую горбольницу N64.

При этом пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что Навальный попал в больницу с предварительным диагнозом "острая аллергическая реакция": у него сильно отекло лицо и покраснела кожа.

Позже личный лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева заявила, что такие симптомы – это последствие воздействия химического вещества, которое вызвало у Навального отравление.

Однако Эльдар Казахмедов — врач терапевтического отделения больницы, куда доставили Навального, сообщил, что у него — аллергическая реакция, известная как крапивница.

В результате у него был диагностирован контактный дерматит, 29 июля оппозиционера возвратили в спецприемник.

Однако на Западе ряд СМИ и политиков весьма обеспокоился здоровьем Навального – даже президент США Дональд Трамп "пообещал разузнать" о госпитализации российского оппозиционера.