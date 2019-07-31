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31 июля 201915:21

Вышел из тюрьмы и ограбил магазин: нападение на продавщицу попало на видео

МВД России по Смоленской области

В Смоленской области 40-летний мужчина, освободившийся из колонии, угрожая ножом, ограбил магазин.

Инцидент произошел в поселке Верхнеднепровский 27 июля. В безлюдный магазин зашел мужчина с ножом и напал на продавщицу. Женщина оказалась не робкого десятка и попыталась оказать разбойнику сопротивление.

Несмотря на это, налетчику удалось похитить продукты, алкоголь и деньги из кассы — чуть больше 15 тысяч рублей.

 

Полицейские опросили свидетелей, просмотрели кадры, снятые камерами наблюдения, и задержали нарушителя по месту жительства.

Свое преступление мужчина объяснил тем, что за несколько часов до нападения на магазин он вышел из исправительного учреждения, и ему срочно понадобились деньги.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", наказание за которое может составлять до 10 лет лишения свободы.

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