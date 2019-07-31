Автобус с водителем в бессознательном состоянии протаранил ограждение моста. Видео

В среду, 31 июля, в Костроме произошла авария с участием рейсового автобуса, в салоне которого находились пассажиры.

На записи, сделанной регистратором очевидца, видно, как ПАЗ выехал на полосу встречного движения, столкнулся с ограждением, после чего преодолел всю проезжую часть, переехал высокий бетонный парапет, где и остановился, предварительно чудом разминувшись со столбом.

По предварительным данным, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД. Мужчина был доставлен в больницу.

В результате инцидента никто не пострадал.