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31 июля 201915:47

Автобус с водителем в бессознательном состоянии протаранил ограждение моста. Видео

ВКонтакте/Илья Исаков

В среду, 31 июля, в Костроме произошла авария с участием рейсового автобуса, в салоне которого находились пассажиры.

 

На записи, сделанной регистратором очевидца, видно, как ПАЗ выехал на полосу встречного движения, столкнулся с ограждением, после чего преодолел всю проезжую часть, переехал высокий бетонный парапет, где и остановился, предварительно чудом разминувшись со столбом.

По предварительным данным, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД. Мужчина был доставлен в больницу.

В результате инцидента никто не пострадал.

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