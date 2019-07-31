10 самолетов и 10 вертолетов: Минобороны сформировало пожарную авиагруппировку

Вооруженные силы России подготовили группу самолетов и вертолетов, которые помогут тушить лесные пожары. Военные уточнили, что выполняют поручение президента Владимира Путина. В ближайшие часы в Иркутск отправятся 10 транспортников Ил-76 и столько же грузовых вертолетов со спецоборудованием для сброса воды, сообщает агентство ТАСС.

Ранее МЧС направило в Иркутскую область самолет-амфибию Бе-200. Он также приспособлен для тушения лесных пожаров.

По последним данным, сейчас огнем охвачены 3 миллиона гектаров леса. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Пожарные пока добрались только до 150 очагов, еще 300 находятся в труднодоступных районах. Тушением огня занимаются 2720 человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов.



Премьер Дмитрий Медведев поручил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину отправиться в Иркутскую область и лично оценить масштабы лесных пожаров.