ФИФА назвала имена номинантов на премию тренер года
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена претендентов на премию тренер года, которая будет вручена 23 сентября на специально церемонии в оперном театре "Ла Скала" в Милане.
В список номинантов вошли десять специалистов, из которых пятеро работают с национальными командами – Дидье Дешам (сборная Франции), Джамель Бельмади (сборная Алжира), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Тите (сборная Бразилии) и Рикардо Гарека (сборная Перу).
Еще пять человек возглавляют клубы Европы и Южной Америки – Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Эрик тен Хааг ("Аякс"), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт").
🚨 Meet the coaching candidates! 🚨#TheBest Men's Coach nominees:— FIFA.com (@FIFAcom) 31 июля 2019 г.
🇩🇿 Djamel Belmadi
🇫🇷 Didier Deschamps
🇦🇷 Marcelo Gallardo
🇦🇷 Ricardo Gareca
🇪🇸@PepTeam
🇩🇪 Jurgen Klopp
🇦🇷 Mauricio Pochettino
🇵🇹 Fernando Santos
🇳🇱 Erik ten Hag
🇧🇷 Tite
Voting OPEN 👇https://t.co/NRJ9Nz40FC
Также ФИФА опубликовала список из десяти претендентов на премию тренер года среди женских команд: Милена Бертолини (сборная Италии), Джилл Элис (сборная США), Петер Герхардссон (сборная Швеции), Футоши Икеда (Сборная Японии до 20 лет), Антония Ис (сборная Испании до 17 лет), Жозе Монтемурро ("Арсенал"), Фил Невилл (сборная Англии), Реналдо Педрос ("Лион"), Пол Райли ("Северная Калифорния"), Сара Вайсман (сборная Голландии).
Напомним, в прошлом году лучшим тренером мира был признан Дидье Дешам, который привел сборную Франции к титулу чемпионов мира. А лучшим тренер среди женских команд стал наставник "Лиона" Рейнальд Педрос.
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