Дыра под бетоном и краской: почему разрушают знаковые мозаичные панно в Королеве
Город Королев рискует утратить один из своих символов. Знаменитые мозаичные панно, которые украшают фасады жилых домов, начали разрушаться — и не только от времени. Их замазывают, откалывают и даже пробивают.
"Космос" трескается и осыпается, а в "Искусство" вероломно врезаны двери: у пяти тематических мозаичных панно на самом длинном в Королеве доме оказался слишком короткий век.
- Очень больно смотреть!
"Науку" осовременили, дополнив банкоматом. Позже железный ящик сняли, но след он оставил неизгладимый. Дыра замазана бетоном, который разрисовали обычной краской.
"Собственники не понимают ценности, наверное. Нет никаких официальных регламентов, которые не позволяли бы дырявить художественные панно, вешать туда банкоматы, тем более прорезать двери", — говорит председатель Королевского отделения ВООПИиК Ольга Мельникова.
Для Королева мозаичные панно — вещь знаковая: украшение стандартной застройки с особой — космической темой. Ракеты и звезды — ссылка на историю города. Тогда он был секретным и назывался Калининградом Московской области.
"Ведь это не просто так делалось — пришел, какое-то граффити нарисовал и убежал. А это утверждалось кем-то, секретные материалы — мы найти не можем. Может быть, они уничтожены даже", — говорит историк архитектуры, архитектор Сергей Мержанов.
Автор и сейчас неизвестен. И такая безымянность — самая большая проблема: заявить панно как объект культурного наследия невозможно. Не могут узнать и автора сюжетной линии на улице Кирова.
"Мы видим пример технического вандализма со стороны собственника здания: прямо насквозь мозаичное полотно пробито проводами от системы кондиционирования", — показывает историк архитектуры Андрей Чермошенцев.
Картины так и норовят продырявить, замазать, зашить панелями. Одну из них, например, только после вмешательства администрации оставили на законном месте. Огромное полотно на центральной площади — напротив, пример того, как нужно относиться к таким произведениям. Это единственное отреставрированное панно.
"Вот там наверху — лица, некоторые из которых частично были утрачены, на некоторых отсутствовали детали бетонной конструкции. Приходилось их восстанавливать полностью", — говорит доцент кафедры монументально-декоративной живописи МГХПА имени Г.С. Строганова, мастер мозаичной мастерской Николай Орловский.
Уникальный для Королева случай — имя автора сохранилось в документах: Лидия Сухова. Натуральный камень и смальта, 93 плиты, и 40 метров в длину — достопримечательность города, которая едва не погибла.
Еще одна работа Лидии Суховой — в местном ДК. Здесь мозаичное панно украшает сцену. В отличие от того, что на площади, оно никогда не реставрировалось. За счет того, что произведение все-таки в помещении, его сохранность — практически идеальная.
А здесь реставрация нужна срочная: изображения Циолковского и ракеты на жилом доме давно осыпаются. Активисты Королева сейчас готовят документы, чтобы все панно наконец-то получили заслуженный охранный статус.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
К тушению таежных пожаров подключаются военные
- В Татарстане предотвращен теракт
- "Нафтогаз" хочет получить с России 5,2 миллиарда долларов
- Грузовой "Прогресс" стартовал к МКС
- Впервые в этом году в России зафиксирована дефляция
Самое читаемое
-
Врачи отправили школьницу, сбитую пьяным водителем, умирать домой
- Известного спортсмена сняли с рейса за домогательство к пассажирке
- Многодетную мать, пропавшую 13 лет назад, нашли живой
- Незнакомец спихнул под поезд мать с ребенком, мальчик погиб
- Москвичи в ужасе: в центре города поселились гигантские слизни. Видео
Телеканал "Россия"
-
Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел
- Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Ольги Филипповой. "Наш срок годности с Вдовиченковым истек"
- В семье певицы Анастасии отбирают ребенка
Вести.Экономика
-
Заседание ФРС: насколько сильно будет снижена ставка?
- В России заработал закон об "ипотечных каникулах"
- Как изменится индустрия видеоигр: 5 тенденций
- Топ-10 моделей рынка LCV в России в первом полугодии 2019 года
- Котировки британского фунта продолжают падать на фоне жестких заявлений нового руководства
Вести.Hi-tech
-
В России деанонимизируют e-mail
- Google оценила ваше лицо в 5 долларов
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Honor 20
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Такого вы не видели: поддельные монстр-джипы "Гелендваген" 6х6 из Украины!
- УАЗ все-таки выпустит кроссовер дешевле RAV4, Qashqai и Sportage
- УАЗ "Патриот" с коробкой от "Кадиллака": новые подробности - и первые цены!
- Дешевый аналог "Гелика" от Suzuki - все комплектации для России
- Представлен самый "дешевый" Porsche 911. Есть рублевые цены
Недвижимость
-
4 города мира, в которых очень жарко
- Ликбез: что нужно знать о кадастровой стоимости
- Россиян, которые не могут платить за ЖКХ, стало в два раза большое
- Районы Москвы, где квартиру можно сдать за два дня
- У семьи слепых пенсионеров отняли жилье
- В ростовской квартире поселился огромный паук
Вести.Медицина
-
Агенты ФБР нашли дом ужасов, набитый телами, пожертвованными науке
- Компонент красного вина спасет от депрессии и тревожности
- Говорят ученые: минералка с лимоном убивает зубы
- Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от углеводов
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
В наморднике и на поводке
- Популярные грудные импланты запрещают по всему миру
- Трампа снова обвиняют в расизме
Вести-Москва
-
Водитель голыми руками остановил "КамАЗ", чуть не протаранивший дорогой спорткар
- Ждать ли выселения: 18 многодетных семей в Хорошевском районе могут остаться без жилья
- Собянин о митингах в столице
- Дыра под бетоном и краской: почему разрушают знаковые мозаичные панно в Королеве
- На ВДНХ открыли обновленную экспозицию Музея Рерихов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
Искусственный интеллект научился распознавать текст, созданный "коллегой"
- В Японии разрешили создавать гибриды человека и животного
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии