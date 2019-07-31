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31 июля 201916:02 Ольга Турчанинова

Дыра под бетоном и краской: почему разрушают знаковые мозаичные панно в Королеве

Дыра под бетоном и краской: почему разрушают знаковые мозаичные панно в Королеве

Город Королев рискует утратить один из своих символов. Знаменитые мозаичные панно, которые украшают фасады жилых домов, начали разрушаться — и не только от времени. Их замазывают, откалывают и даже пробивают.

"Космос" трескается и осыпается, а в "Искусство" вероломно врезаны двери: у пяти тематических мозаичных панно на самом длинном в Королеве доме оказался слишком короткий век.

- Очень больно смотреть!

"Науку" осовременили, дополнив банкоматом. Позже железный ящик сняли, но след он оставил неизгладимый. Дыра замазана бетоном, который разрисовали обычной краской.

"Собственники не понимают ценности, наверное. Нет никаких официальных регламентов, которые не позволяли бы дырявить художественные панно, вешать туда банкоматы, тем более прорезать двери", — говорит председатель Королевского отделения ВООПИиК Ольга Мельникова.

Для Королева мозаичные панно — вещь знаковая: украшение стандартной застройки с особой — космической темой. Ракеты и звезды — ссылка на историю города. Тогда он был секретным и назывался Калининградом Московской области.

"Ведь это не просто так делалось — пришел, какое-то граффити нарисовал и убежал. А это утверждалось кем-то, секретные материалы — мы найти не можем. Может быть, они уничтожены даже", — говорит историк архитектуры, архитектор Сергей Мержанов.

Автор и сейчас неизвестен. И такая безымянность — самая большая проблема: заявить панно как объект культурного наследия невозможно. Не могут узнать и автора сюжетной линии на улице Кирова.

"Мы видим пример технического вандализма со стороны собственника здания: прямо насквозь мозаичное полотно пробито проводами от системы кондиционирования", — показывает историк архитектуры Андрей Чермошенцев.

Картины так и норовят продырявить, замазать, зашить панелями. Одну из них, например, только после вмешательства администрации оставили на законном месте. Огромное полотно на центральной площади — напротив, пример того, как нужно относиться к таким произведениям. Это единственное отреставрированное панно.

"Вот там наверху — лица, некоторые из которых частично были утрачены, на некоторых отсутствовали детали бетонной конструкции. Приходилось их восстанавливать полностью", — говорит доцент кафедры монументально-декоративной живописи МГХПА имени Г.С. Строганова, мастер мозаичной мастерской Николай Орловский.

Уникальный для Королева случай — имя автора сохранилось в документах: Лидия Сухова. Натуральный камень и смальта, 93 плиты, и 40 метров в длину — достопримечательность города, которая едва не погибла.

Еще одна работа Лидии Суховой — в местном ДК. Здесь мозаичное панно украшает сцену. В отличие от того, что на площади, оно никогда не реставрировалось. За счет того, что произведение все-таки в помещении, его сохранность — практически идеальная.

А здесь реставрация нужна срочная: изображения Циолковского и ракеты на жилом доме давно осыпаются. Активисты Королева сейчас готовят документы, чтобы все панно наконец-то получили заслуженный охранный статус.

Текст: "Вести-Москва"

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