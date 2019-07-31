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31 июля 201916:43

Сотрудница банка за месяц похитила более 5 миллионов и проиграла их в казино

фото: Global Look Press

Сотрудники полиции задержали служащую кредитно-финансовой организации. Женщина подозревается в похищении крупной суммы денег с использованием служебного положения.

Следствием установлено, что жительница Нефтеюганска за месяц похитила свыше 5,7 миллиона рублей. Преступница имела доступ к устройствам для выдачи денежных средств, поскольку являлась кассиром-контролером банка. Отсутствие валюты в боксах женщина списывала на технические сбои устройств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время в отношении жительницы Нефтеюганска возбуждено уголовное дело. Подозреваемая пока находится под домашним арестом.

Как сообщает агентство URA.RU, сотрудница одного из банков Нефтеюганска украла из кассы вовсе 10 миллионов рублей. Отмечается, что украденных денег у женщины при задержании не оказалось.

Источник агентства из числа правоохранителей рассказал, что все-таки часть денег у злоумышленницы изъяли. Также он отметил, что сотрудница банка большую часть украденной суммы потратила в онлайн-казино.

Громким делом стал случай, связанный с кассиром из Салавата Луизой Хайруллиной. Следствием установлено, что женщина после рабочего дня вынесла из отделения более 23 миллионов рублей. Злоумышленницу разыскивали больше месяца.

В последнее время участились случаи краж, связанные со служебным положением работников. Например, Лилия Азнабаева также пошла по стопам Хайруллиной, похитив в одном из банков Уфы почти семь миллионов рублей.

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