На ВДНХ открыли обновленную экспозицию Музея Рерихов

В Музее Рерихов на ВДНХ открылась обновленная экспозиция. Выставка стала почти вдвое больше. Гостей ждут графические и живописные работы, которые ранее нигде не выставлялись. Особое место заняла последняя картина Николая Рериха, которую он так и не успел завершить.

В обновленной экспозиции — больше четырехсот живописных и графических работ Николая и Святослава Рерихов. Многие полотна раньше хранились в запасниках и прежде никогда не выставлялись.

Впервые посетители могут увидеть картину "Приказ учителя": юноша, смотрящий вдаль, а рядом — белый орел как символ человеческой жизни. Эта последняя работа Николая Рериха осталась незавершенной прямо на мольберте.

Цвету художник уделял особое внимание. Ученик Куинджи, он создал свой удивительный мир оттенков, краски иногда смешивал даже с минералами — сапфирами и рубинами. Он уходит от масляной живописи и начинает использовать темперу. Такую же технику применяли в иконописи.

"Здесь Ярослав Мудрый изображен не просто как правитель, но и как носитель великой культуры русской", — объясняет ведущий научный сотрудник Музея Рерихов — филиала Государственного музея Востока, куратор экспозиции на ВДНХ Владимир Росов.

Рерих исследовал древнерусскую историю и культуру. Его образы былинных богатырей — совсем не те, что на полотнах Васнецова. Вот Святогор в рассветных Гималаях — похож на восточного мудреца. Узнаются черты и самого Рериха. Такие насыщенные цвета — и минимум деталей: художник пытался упрощать сюжеты, чтобы ничто не отвлекало от замысла картины.

"Удивительное сочетание Древней Руси, гималайских пейзажей, исторических персонажей, каких-то фольклорных образов. То есть, Николай Константинович как художник — это действительно крупнейшая величина в искусстве XX века", — говорит директор Музея Рерихов — филиала Государственного музея Востока Тигран Мкртычев.

Николай Рерих совершил не одну экспедицию в Индию, Монголию и Китай. В залах — собранные им восточные скульптуры. Краски Индии — и в работах Святослава Рериха. От отца он перенял эту яркую цветовую технику.

"Мы видим мир, который постоянно находится в цветении, потому что основные темы Святослава Рериха — это жизнь Индии. Вот, мы видим, на картине — весна. Буйство красок, эта влюбленность, эта вся природа находится в состоянии любви", — говорит Владимир Росов.

Музей Рерихов переехал на ВДНХ в отреставрированный 13-й павильон три месяца назад. И вот теперь сотрудники полностью освоили новое пространство. Экспозицию увеличили почти в два раза — площади позволяют.