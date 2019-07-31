"Вулверхэмптон" заплатил 18 млн евро за переход Кутроне из "Милана"

Итальянский форвард "Милана" Патрик Кутроне продолжит карьеру в английской премьер-лиге, 21-летний нападающий подписал соглашение с "Вулверхэмптоном", рассчитанное на четыре сезона – до лета 2023 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "красно-черные" выручили на продаже футболиста порядка 18 миллионов евро.

“I can say to the fans that I’m very pleased to be here and I can’t wait to play and feel their support.” #WelcomeCutrone



🗣📰 https://t.co/7ikhbFrpe5 — Wolves (@Wolves) July 30, 2019

Кутроне – воспитанник "Милана", в составе которого в прошлом году принял участие в 43 играх во всех турнирах, забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Также на его счету более 70 матчей за национальные команды Италии различных возрастов и один матч за основную сборную страны.