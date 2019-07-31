В Петербург съехались волонтеры Северо-Западного федерального округа. На форум собралось более 300 добровольцев, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Возраст участников — от 18 лет.

В городе на Неве очень развито волонтерское движение. Направления деятельности — самое разное. Добровольцы помогают пожилым людям, при необходимости сопровождают их. Существует проект "Я вижу, что ты говоришь", специально созданный для тех, у кого есть проблемы с нарушением слуха. Добровольцы-медики оказывают помощь и поддержку нуждающимся. Есть направления, участники которого убирают город, другие — собирают средства для бездомных.

В открытии форума приняли участие вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева, а также заместитель полпреда президента в округе Вадим Леонтьев. В программе мероприятий — дискуссии, круглые столы, посвященные актуальным проблемам волонтерского движения и обсуждению путей решения возникающих при работе проблем. Кроме того, будет выбран победитель полуфинала Конкурса добровольцев России. Финал пройдет в столице в конце года.