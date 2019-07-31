Новости Спорт

Все видео этой рубрики
31 июля 201917:15

Соболев обошел Дзюбу в голосовании за звание лучшего игрока июля в РПЛ

Александр Соболев (в центре)

Александр Соболев (в центре)
kc-camapa.ru

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев признан лучшим игроком июля в российской премьер-лиге. В голосовании среди болельщиков Соболев набрал 38,1% голосов (29308 человек).

По этому показателю 22-летний Александр обошел нападающего "Зенита" Артема Дзюбу (37,82%), голкипера "Рубина" Юрия Дюпина (10,74%) и футболистов "Ростова" Алексея Ионова (4,93%) и Элдора Шомуродова (8,42%).

Напомним, "Крылья Советов" на старте РПЛ обыграли ЦСКА (2:0), проиграли "Арсеналу" (2:3) и "Уфе" (1:2). Соболев принимал участие во всех трех матчах: в игре с "армейцами" он оформил дубль, в противостоянии с "оружейниками" отличился единожды, а в Уфе записал на свой счет голевую передачу.

 

Сейчас

18:24

Умер отец-основатель советской социологии Овсей Шкаратан

16:02

Впервые в этом году в России зафиксирована дефляция

15:55

Минобороны сформировало пожарную авиагруппировку

15:45

Одного из пропавших во время иркутского паводка нашли живым

15:20

Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров

15:02

В Москве простились с Владимиром Кара-Мурзой

14:47

Грузовой "Прогресс" стартовал к МКС

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

10 самолетов и 10 вертолетов: Минобороны сформировало пожарную авиагруппировку

10 самолетов и 10 вертолетов: Минобороны сформировало пожарную авиагруппировку

2 часа назад
Одного из пропавших во время иркутского паводка нашли живым

Одного из пропавших во время иркутского паводка нашли живым

2 часа назад
Впервые в этом году в России зафиксирована дефляция

Впервые в этом году в России зафиксирована дефляция

2 часа назад
Официально: чемпион мира Андре Шюррле стал игроком "Спартака"

Официально: чемпион мира Андре Шюррле стал игроком "Спартака"

38 минут назад

Трансляции

18:30

Стыковка космического корабля "Прогресс МС-12" с МКС
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 1 августа

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
"Я любила и женщин, и мужчин": нобелевский лауреат Алексиевич сделала каминг-аут

"Я любила и женщин, и мужчин": нобелевский лауреат Алексиевич сделала каминг-аут

2 часа назад
ГИБДД раскрыла местонахождение дорожных камер по всей России, и ее сайт рухнул

ГИБДД раскрыла местонахождение дорожных камер по всей России, и ее сайт рухнул

2 часа назад
Задержаны два ИГИЛовца, планировавшие теракт в Татарстане

Задержаны два ИГИЛовца, планировавшие теракт в Татарстане

4 часа назад
"Планировал хорошо провести время": убийца девушки-блогера вернулся на место преступления

"Планировал хорошо провести время": убийца девушки-блогера вернулся на место преступления

4 часа назад
Актера "Современника" арестовали за случайную роль пьяного инспектора ДПС

Актера "Современника" арестовали за случайную роль пьяного инспектора ДПС

1 час назад
Россия запретила китайские фрукты и ягоды

Россия запретила китайские фрукты и ягоды

3 часа назад
Создан эмбрион-химера человека и обезьяны. Вырасти ему не дали

Создан эмбрион-химера человека и обезьяны. Вырасти ему не дали

3 часа назад
Названы товары, которые чаще всего воруют в российских магазинах

Названы товары, которые чаще всего воруют в российских магазинах

7 часов назад
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

5 часов назад
Нужна помощь: Виолетту Бачуркину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Виолетту Бачуркину спасет дорогое лекарство

7 часов назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

29.07.2019 10:19
ТамТам вместо WhatsApp: представлен список "импортозамещающих" приложений

ТамТам вместо WhatsApp: представлен список "импортозамещающих" приложений

35 минут назад
Не на столе: назван самый опасный этап хирургического лечения

Не на столе: назван самый опасный этап хирургического лечения

1 час назад
Водитель мусоровоза, проехавший на красный, насмерть сбил ребенка на Ставрополье

Водитель мусоровоза, проехавший на красный, насмерть сбил ребенка на Ставрополье

1 час назад
Сотрудница банка за месяц похитила более 5 миллионов и проиграла их в казино

Сотрудница банка за месяц похитила более 5 миллионов и проиграла их в казино

1 час назад
Птица врезалась в катавшуюся на американских горках девочку

Птица врезалась в катавшуюся на американских горках девочку

2 часа назад
В ломбарде можно будет заплатить за телефон и снять квартиру

В ломбарде можно будет заплатить за телефон и снять квартиру

2 часа назад
Контактный дерматит: в анализах Навального не нашли отравляющих веществ

Контактный дерматит: в анализах Навального не нашли отравляющих веществ

2 часа назад
В Москве простились с Владимиром Кара-Мурзой

В Москве простились с Владимиром Кара-Мурзой

2 часа назад
Вышел из тюрьмы и ограбил магазин: нападение на продавщицу попало на видео

Вышел из тюрьмы и ограбил магазин: нападение на продавщицу попало на видео

3 часа назад
Грузовой "Прогресс" стартовал к МКС

Грузовой "Прогресс" стартовал к МКС

3 часа назад
Азовское море поменяло цвет из-за нашествия медуз

Азовское море поменяло цвет из-за нашествия медуз

3 часа назад
Ди Каприо опубликовал в своем "Инстаграме" видео пожаров в Сибири

Ди Каприо опубликовал в своем "Инстаграме" видео пожаров в Сибири

4 часа назад
Новый Opel для России обзавелся новым турбомотором

Новый Opel для России обзавелся новым турбомотором

4 часа назад
Российский разработчик оснащает комбайны "Русагро" автопилотом

Российский разработчик оснащает комбайны "Русагро" автопилотом

4 часа назад
"Бил руками и ногами": красноярец напал на полицейского в отделении МВД

"Бил руками и ногами": красноярец напал на полицейского в отделении МВД

4 часа назад
Китайская стримерша омолаживала себя с помощью компьютерных технологий

Китайская стримерша омолаживала себя с помощью компьютерных технологий

4 часа назад
На пляж под Калининградом вынесло скелет в подтяжках

На пляж под Калининградом вынесло скелет в подтяжках

4 часа назад
Банда изготовителей фальшивок легализовала более 2 тысяч мигрантов

Банда изготовителей фальшивок легализовала более 2 тысяч мигрантов

4 часа назад
"Нафтогаз" хочет получить с России 5,2 миллиарда долларов

"Нафтогаз" хочет получить с России 5,2 миллиарда долларов

5 часов назад
Ярмарка автотщеславия: названы самые популярные в России дорогие кроссоверы

Ярмарка автотщеславия: названы самые популярные в России дорогие кроссоверы

5 часов назад
Мать избила 12-летнего сына клюшкой и вколола ему димедрол, пытаясь изгнать бесов

Мать избила 12-летнего сына клюшкой и вколола ему димедрол, пытаясь изгнать бесов

5 часов назад
Клип-мультфильм группы Imagine Dragons растрогал сердца фанатов

Клип-мультфильм группы Imagine Dragons растрогал сердца фанатов

5 часов назад
Вместо удобрений и пестицидов: феромоны червей защищают растения от патогенов

Вместо удобрений и пестицидов: феромоны червей защищают растения от патогенов

5 часов назад
Visa запустила в России сервис оплаты чаевых

Visa запустила в России сервис оплаты чаевых

5 часов назад
40 шаманов на острове Ольхон будут камлать о дожде

40 шаманов на острове Ольхон будут камлать о дожде

6 часов назад
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте

Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте

6 часов назад
Мужчина убил собутыльника, поспорив о тюремных понятиях

Мужчина убил собутыльника, поспорив о тюремных понятиях

6 часов назад
Уфимский школьник потребовал у спасателей 5 миллионов, угрожая взорвать гранату

Уфимский школьник потребовал у спасателей 5 миллионов, угрожая взорвать гранату

6 часов назад
Дочь Брюса Ли раскритиковала "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

Дочь Брюса Ли раскритиковала "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

6 часов назад
Появилось видео крушения товарного поезда в Чехии

Появилось видео крушения товарного поезда в Чехии

6 часов назад
Разрешите обгон: состоялась первая в мире гонка беспилотных автомобилей

Разрешите обгон: состоялась первая в мире гонка беспилотных автомобилей

6 часов назад
Новая женская мода опасна при МРТ

Новая женская мода опасна при МРТ

7 часов назад
Лакшери-скандал: Ferrari подаст в суд на Филиппа Плейна из-за кроссовок

Лакшери-скандал: Ferrari подаст в суд на Филиппа Плейна из-за кроссовок

7 часов назад
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

12 часов назад