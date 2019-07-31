Экологический совет при челябинском губернаторе будет следить за чистотой воздуха

Экологический совет при челябинском губернаторе начинает свою работу. Об этом сегодня рассказал глава региона, сообщает ГТРК "Южный Урал".

В состав совета войдет 45 человек. К работе пригласят известных ученых, а также промышленников, общественников. Задача организации — контролировать решение экологических проблем, следить за чистотой воздуха. Совет будет заниматься рассмотрением обращений от жителей, знакомиться с предложениями экологов, устраивать публичные обсуждения.

Главное — появится трибуна для обсуждения экологических проблем, которые беспокоят современных горожан, сказал Алексей Текслер. Уже есть договоренность с крупными предприятиями области о снижении вредных выбросов. Будет разработан специальный эко-стандарт для уменьшения ущерба, наносимого промышленностью и бизнесом природе.

Сегодня необходимо уделять большое внимание поднятию уровня экологической ответственности, прокомментировал создание совета председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. В течение ближайших двух недель участники совета займутся разработкой механизмов и направлений работы.