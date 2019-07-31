План Зеленского для Украины оказался хуже, чем его отсутствие

Голый популизм и отсутствие реальных предложений о том, как улучшить жизнь украинцев, в последнее время стали играть против Владимира Зеленского. Упрёки в отсутствии у президента планов по управлению страной звучат уже отовсюду. К политологам и экспертам присоединились политики из стана оппозиции, и вот уже среди депутатов будущего состава Рады зреет недопонимание.

Патетические заявления президента о том, что Украина чуть ли не рай для иностранных инвесторов, а коррупция будет обязательно побеждена, хоть и делаются через Facebook, но похоже уже не работают.

Один из лидеров партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Илья Кива обратил внимание, что офис президента погряз в популистских попытках сохранить имидж на фоне затянувшегося скандала с подготовкой к празднованию Дня независимости Украины.

Зеленский поначалу сообщил о намерении отменить парад, потом, понимая, что он продет и без санкции президента, решил присоединиться к колоннам, но назвать это “шествием”.

“Неужели в стране решены все вопросы, которые требуют детального обсуждения и работы над ними? Давайте мы будем парады проводить, когда этому будет что-то предшествовать”, — заявил Кива, обращая внимание на то, что у нового президента пока нет достижений, которые можно праздновать.

Вопросы о том, когда фаворит народного голосования перестанет фотографироваться на пляже и начнёт заниматься проблемами страны вынуждают если не самого президента, то его окружение делать конкретные заявления.

Замглавы офиса украинского президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал о том, в чём же будет состоять стратегия экономических реформ Зеленского.

И проблемам простых украинцев нет места в этих планах. Скорее, они являются исполнением желаний западного капитала получить контроль над экономикой и природными ресурсами Украины.

По словам Гончарука Зеленский намерен распродать в процессе приватизации ключевые инфраструктурные государственные компании, оператора железных дорог, почту и банки.

Причём банки должны быть переданы в частные руки в первую очередь, считает Гончарук. Вслед за этим государство должно распродать земли сельхозназначения. Так потенциальным партнёрам будет, по мнению Гончарука, дан сигнал, что правила на Украине изменились.

Киеву предстоят переговоры с МВФ и Всемирным Банком по поводу реструктуризации долгов Украины. Результаты этих переговоров очевидно будут зависеть от того, насколько иностранные капиталы будут допущены к покупке земли в стране.

Таким образом, складывается впечатление, что вслед за передачей украинского суверенитета на аутсорсинг, Киев намерен как можно скорее передать и всю ключевую экономическую инфраструктуру под внешнее управление.

Препятствий со стороны законодателей возникнуть не должно. Президентская партия “Слуга народа” будет контролировать парламент, а а контролировать самих парламентариев будут люди вроде политтехнолога партии Никиты Потураева.

На “курсах молодых депутатов”, которые были организованы для избранников народа, Потураев заявил, что все они своим нынешним положением обязаны популярности Зеленского, сами они ничего из себя не представляют, и являются “политическим ничем”.

Партии “Слуга народа” уготована судьба послушного инструмента законодательных инициатив главы государства и подготовка депутатов к их роли идёт полным ходом.