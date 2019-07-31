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Выборы в Мосгордуму 27 минут назад

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31 июля 201917:59

Выборы в Мосгордуму: журналистам "России 1" показали, как проверяют подписные листы

Выборы в Мосгордуму: журналистам "России 1" показали, как проверяют подписные листы

Всего девять жалоб поступило в ЦИК от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, ЦИК сейчас проводит оперативную работу по всем обращениям.

И сегодня же Памфилова прокомментировала призывы тех, кто выдвигает ультиматумы Центральной избирательной комиссии. Она подчеркнула, что ЦИК действует исключительно в рамках своих полномочий и в строгом соответствии с законодательством.

"Независимо от того, кого и какие партии представляют мои коллеги, мы все единодушны в одном: что ни с чьей стороны никакое давление не возымеет действия на решения Центральной избирательной комиссии. Мы работали, работаем и будем работать исключительно в соответствии с нормами того избирательного, выборного законодательства, которое действует в нашей стране, — сказала Памфилова. — И мне представляется очень странным, абсурдным даже, когда небольшая группа воздвигают ультимативные требования: или мы будем митинговать, или вы обязаны быстро, оперативно зарегистрировать всех, кого они назначили независимыми (кандидатами) — около двух десятков, — без тех процедур, которые предполагаются по закону, без тщательной проверки подписей. То есть, создать вот такие привилегированные условия. Это невозможно, это абсурдно, это недостойно людей, политиков, которые себя позиционируют как приверженцев либеральных, демократических ценностей".

И сегодня же съемочной группе "России 1" продемонстрировали, как работает система ГАС "Выборы" по проверке подписных листов. На примере абстрактных подписей была представлена вся технология выявления недействительных и поддельных образцов с конкретными примерами экспертов-графологов. Эта система полностью исключает ошибки, о которых заявляют, в частности, некоторые незарегистрированные кандидаты на выборах в Мосгордуму.

"Эксперт-почерковед просматривает даты подписей и подписи избирателей, поставивших свои росписи, и устанавливает: все-таки эти данные уникальны, внесены разными лицами или, возможно, и так часто бывает, данные в подписной лист внесены одним лицом. Вот можно посмотреть характерный пример, когда все даты подписей избирателей выполнены одной рукой, скорее всего, сборщиком подписей, о чем эксперт составляет официальное заключение", — рассказал начальник Управления организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения Аппарата ЦИК РФ Алексей Нестеров.

В этом году кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрировали более 200 человек. Треть из них — 62 человека — независимые кандидаты. Как минимум шесть — представители так называемой несистемной оппозиции, те, кто смог выполнить все установленные законом процедуры, собрать необходимые подписи и успешно пройти процедуру регистрации.

"Я вел большую работу, в марте я начал свою избирательную кампанию, я занимался не только агитацией, но и как раз подготовкой своей команды сборщиков, которые должны были заниматься сбором подписей и занимались им. Была собрана юридическая команда, которая готовила этих ребят, которая после этих 30 бессонных дней и ночей занималась проверкой подписей, которые собрали агитаторы", — рассказал один из кандидатов в депутаты Мосгордумы Михаил Конев.

Текст: "Вести-Москва"

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