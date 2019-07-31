Умер отец-основатель советской социологии Овсей Шкаратан

Известный российский и советский социолог Овсей Шкаратан умер на 88-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни.

Пресс-служба Высшей школы экономики, в которой ученый работал с 1995 года и участвовал в создании факультета социологии, отмечает, что Шкаратан известен как один из отцов-основателей советской социологии, передает ТАСС.

В середине 80-х и 90-х Шкаратан преподавал в МГУ — на отделении социологии философского факультета, а затем — после образования нового факультета в середине 90-х — на социологическом факультете МГУ.

В 1970-1975 годах работал в Институте социологии (тогда — Институт социологических исследований).

Сфера научных интересов Овсея Ирмовича Шкаратана — социальные проблемы развития экономики, региональное и городское развитие, социальное неравенство и социальное воспроизводство, социальная политика. Он является автором работ по социальной стратификации, социологии труда, социальной организации промышленного предприятия, социологии города. Долгие годы являлся главным редактором журнала "Мир России".

Овсей Шкаратан родился 10 ноября 1931 года в Киеве, в 1954 году закончил исторический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова.