На пороховом заводе в Перми сдетонировало специзделие

На Пермском пороховом заводе произошел взрыв. Пострадали пять человек. Двое в тяжелом состоянии: у первого обожжено 35% тела, у второго — 60%, сообщает агентство ТАСС.

Как рассказал журналистам генеральный директор предприятия Олег Миргородский, сдетонировало специзделие во время работы с ним. Выбросов вредных веществ и угрозы населению нет.

Пермский пороховой завод выпускает заряды реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", двигатели авиационных ракет "воздух-воздух", стартовые ступени для морских крылатых ракет, заряды для орудий танков и самоходных артиллерийских установок, порох для патронов.