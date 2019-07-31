3 часа 19 минут: "Прогресс" установил рекорд прилета к МКС

"Прогресс МС-12" – транспортный грузовой корабль, который днем 31 июля стартовал с космодрома Байконур, долетел и пристыковался к Международной космической станции.

Стыковка прошла в автоматическом режиме в 18:29 по московскому времени.

Корабль стартовал в 15:10. Таким образом, Продолжительность полета корабля, стартовавшего в 15:10, составила 3 часа 19 минут вместо запланированных 3 часов 25 минут, передает "Интерфакс".

Предыдущий рекорд установил "Прогресс МС-11": в апреле 2019-го на путь от Байконура к МКС он затратил 3 часа и 21 минуту.

"Прогресс МС-12" доставил на МКС научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, продукты, одежду, воду, медикаменты и средства личной гигиены, топливо и сжатый газ в баллонах.

На МКС сейчас работают российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Ник Хейг Эндрю Морган и Кристина Кук и астронавт из Италии Лука Пармитано.