Последние дни СНВ. Штаты решили разорвать еще один важнейший договор
"Зачем продлевать договор только ради того, чтобы говорить, что он существует?" Вот так цинично в Вашингтоне обозначили свою стратегию по ключевому соглашению об ограничении вооружений СНВ-3. Заявление сделал советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. Он же официально анонсировал на эту пятницу выход США из еще одного важнейшего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Символ разрядки 80-х — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности доживает последние дни. 2 августа Америка официально выйдет из соглашения, к демонтажу которого там последовательно двигались два с половиной года. То есть почти все то время, что в Белом доме находится Дональд Трамп.
"Я думаю, что мы в конце концов заключим сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями. Сейчас мы занимаемся лишь тем, что увеличиваем то, что не нужно ни нам, ни им. Китай пытается поймать нас обоих. Первыми будем мы, затем Россия, а потом Китай. На самом деле, Китай сильно отстает, но они делают все возможное, чтобы догнать нас", — заявил Трамп.
Интервью Трампа телеканалу C-Span, в определенной степени, — это разговор на руинах мировой системы безопасности. От всего ансамбля ее былой архитектуры пока еще остается высокое здание под названием СНВ-3, но и оно, если послушать Джона Болтона, назначено к сносу. То есть опять хороший и плохой полицейский. Советник Трампа по нацбезопасности, конечно, исполнил роль второго.
"Ратифицированный США в 2010 году договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году, имел значительные упущения. В частности, в него не были включены тактические ядерные ракеты и ракеты малой дальности. Зачем продлевать договор только ради того, чтобы говорить, что он существует? Нам нужно фокусироваться на чем-то получше, и мы это сделаем", — говорит Болтон.
О том, что фокусироваться тем, кто разносит одно за другим важнейшие соглашения, рано или поздно придется еще в феврале предупреждал Владимир Путин. Российский президент предлагал подождать, когда американцы созреют до начала содержательного диалога. Период созревания — время не простое, тревожное. И потому, например, в Китае, не стали сильно обращать внимание на не вполне зрелый переговорный стиль США. Что Пекину не нравится по-настоящему, так это как раз привнесенное Вашингтоном содержание.
Исполнение ДРСМД и СНВ-3 для США связаны напрямую. Конгресс, например, запретил выделять средства на второй, если не заработает первый. С оборонным бюджетом таких проблем нет. У Америки на нынешний год он рекордный — 716 миллиардов долларов, а в следующем будет уже 733 миллиарда. Часть из них идет и на модернизацию ядерной триады. Отказ от СНВ-3 — это и есть начало гонки вооружений в этой сфере. Не все из тех, кто хочет бросить Трампу вызов в 2020 году, согласным с взятыми темпами.
Конфликт прогрессивных и умеренных демократов. Такую характеристику электоральной ситуации на этом фланге американской политики дают сейчас эксперты. Едины оппоненты в одном: побороть Трампа мечтает каждый.
"Трамп — патологический лжец, а я говорю правду. Мы в Афганистане, кажется, 18 лет. В Ираке 16 или 17 лет. Мы потратили 5 триллионов долларов на стену, на войну с террором. И, возможно, террористов сейчас еще больше, чем раньше. Нам нужна внешняя политика, которая фокусируется на дипломатии и завершении конфликтов", — уверен политик Берни Сандерс.
В общем желающих примерить форму мирового жандарма есть и среди тех, кто хочет стать в Белом доме новым хозяином. Из-за обилия кандидатов, их целых 20, дебаты проходят в два захода. Сегодня на сцену выйдут еще два фаворита: Джо Байден и Камала Харрис. Тему российского вмешательства, кстати, подчеркнуто не затрагивают. Странно рассуждать о мифических угрозах во внешней политике, когда, разрывая один договор за другим, США реальные угрозы сами создают.
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