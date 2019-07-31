Архитекторы хаоса. Кто стоит за беспорядками в Москве

Всего кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрировано более 200 человек. Треть из них — кандидаты независимые. И как минимум шесть — это представители так называемой несистемной оппозиции. Те, кто смог выполнить все установленные законом процедуры, собрал необходимые подписи и успешно прошел процедуру регистрации. Как, например, представитель партии "ПАРНАС" Михаил Конев.

"Я вел большую работу: в марте я начал свою избирательную кампанию. Я занимался не только агитацией, но как раз подготовкой своей команды сборщиков, которые должны были заниматься сбором подписей. Была собрана юридическая команда, которая готовила этих ребят, которая после этих 390 бессонных дней и ночей занималась проверкой подписей, которые собрали агитаторы", — рассказывает Конев.

Впрочем, как теперь ясно, таким путем пошли не все кандидаты. Некоторые предпочли совершенно иные процедуры, которые сейчас оценивает Следственный комитет. В уголовном деле о нападении на полицейских во время несанкционированной акции в центре Москвы появились первые задержанные.

На этих кадрах один из первых фигурантов уголовного дела о "нападении на полицейских", которое Следственный комитет возбудил после несанкционированной акции 27 июля. По версии следствия, Самарриддин Раджабов провоцировал полицейских: кидал в них бутылки с водой. Вот эти кадры. Видно, как Раджабов замахивается, целится в офицеров, бросает бутылку и делает вид, что ничего не было. Сам задержанный уверяет, что он просто поделился напитком со страждущими соседями.

Матерная татуировка на руках, за плечами брошенный институт. Выяснилось, что Раджабов даже не москвич, а уроженец Душанбе. Прописан в Подмосковье. То есть голосовать на выборах в Мосгордуму он точно бы не смог. Таких иногородних набралось около шестисот человек. Это половина из всех, кто был задержан 27 июля.

Вот еще один задержанный. 28-летний Кирилл Жуков. Во время беспорядков он хватал сотрудника Росгвардии за шлем. Подозреваемого вычислили благодаря этой записи. Сам Жуков уверяет, что он свидетель и не понимает, за что задержан.

"Пока мне не будет предъявлено обвинение, не представлены результаты, я не вижу смысла ничего комментировать. Я свидетель", — утверждает подозреваемый.

Чуть позже статус Жукова был изменен. Он стал подозреваемым. Сейчас следователи внимательно изучают субботние кадры. Особое внимание тем, кто нападал на полицейских и координаторам акции. Вот толпу направляет активист в красных шортах: заводит людей кричалками, ведет их на проезжую часть.

Все это время мужчину сопровождает пара с грудным ребенком. Чтобы выйти из толпы, активист забирает грудничка себе. Так не остановит полиция. Подобными методами обычно пользуются террористы, прикрываясь живым щитом. Этого активиста тоже нашли. Сергей Фомин. Сегодня он тоже был допрошен о субботних событиях. На 2 месяца арестован и Евгений Коваленко. Он кидал урну в полицейских.

Еще один активист собирался на акцию, как на войну. Взял с собой ножи, молоток, перцовый баллончик и противогаз. В сторону сотрудников Росгвардии действительно кто-то распылял отравляющие вещества.

В расследовании дел помогут и другие видеозаписи. Вот люди перекрывают улицы. На просьбы полиции уйти с дороги – нецензурный ответ.

На этих кадрах улюлюкающая толпа прорывает оцепление. Молодые люди с улыбкой теснят полицейских. Похоже, что эти люди точно знают, как действовать в подобной ситуации. Не исключено, что в субботней акции принимали участие и те, кто прошел так называемые тренинги для оппозиции. Там провокаторов учат профессионально вступать в конфликт с полицией и прорывать оцепление. И, самое главное, все фиксировать на телефон и видеокамеры для оперативного отчета.

Организаторы акции — несколько незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Их сняли ввиду многочисленных нарушений. В том числе за использование подписей, умерших москвичей.

"Они решили свой провал, неуспех оформить поярче. Поэтому за акциями согласованными, последовали акции несогласованные, которые подвергли риску и тех, кто в них участвует, и окружающих людей", — считает политолог Константин Костин.

Организаторы акции сейчас под административными арестами до 30 суток. Те, кто нападал на полицейских и росгвардейцев, рискуют отправиться в колонию на 5 лет. Фигуранты дела о массовых беспорядках могут получить и 15 лет лишения свободы.