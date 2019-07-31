Случайная встреча с непробиваемым. Дзюба пожелал удачи Бобровскому во "Флориде"

Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба встретился с российским голкипером клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз" Сергеем Бобровским.

"Случайная встреча с непробиваемым Сергеем Бобровским, – написал Дзюба в социальной сети Instagram. – Очень приятно познакомиться, удачи во "Флориде".

Напомним, Бобровский в начале июля на правах свободного агента подписал контракт с "Пантерз", рассчитанный на семь лет.