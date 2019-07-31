В США загорелся нефтеперерабатывающий завод

Мощный пожар произошел на промышленном предприятии американской нефтяной корпорации Exxon Mobil около города Бейтаун в штате Техас, передает ТАСС.

Администрация 76-тысячного Бейтауна порекомендовала горожанам в срочном порядке найти укрытие от пожара, который несет в себе вредные вещества. Отмечается, что пламя охватило объект, в котором содержится токсичное вещество полипропилен.

Exxon Mobil Corporation, в свою очередь проинформировала общественность о начале мониторинга степени загрязнения воздуха в районе ЧС.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.