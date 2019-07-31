Хет-трик Бензема помог "Реалу" обыграть "Фенербахче" в матче за третье место Audi Cup

В матче за третье место товарищеского турнира Audi Cup мадридский "Реал" на поле "Альянц-Арены" в немецком Мюнхене обыграл стамбульский "Фенербахче" со счетом 5:3.

У победителей встречи хет-трик оформил Карим Бензема (12-я, 27-я, 53-я минуты), а также по разу отличились Начо (62) и Мариано (79), а в составе турецкой команды мячи забили Гарри Родригес (6), Набиль Дирар (34) и Озан Туфан (59).

Напомним, в финале турнира "Бавария" сыграет с лондонским "Тоттенхэмом". На старте соревнования мюнхенцы отправили шесть мячей в ворота "Фенербахче" (6:1), а "шпоры" переиграли "Реал" с минимальным счетом – 1:0.