Следователи назвали главную причину крушения лайнера SSJ100

Основной причиной крушения лайнера SSJ100 стала ошибка экипажа. Об этом ТАСС рассказал собственный источник в следственных органах. Впрочем, собеседник агентства уточнил, что выяснение всех обстоятельств катастрофы может занять еще от года до полутора лет, так как нужно провести ряд экспертиз.

Стоит отметить, что промежуточный отчет Международного авиационного комитета тоже не исключает вину экипажа. Из него следует, что после удара молнии и частичного отказа бортового оборудования электроника лайнера предложила пилотам уйти на второй круг. Однако они все равно решили садиться.

После этого отчета Росавиация подготовила и распространила список рекомендаций для экипажей самолетов.

Напомним, 5 мая авиалайнер SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из аэропорта "Шереметьево" в Мурманск. Во время набора высоты в лайнер ударила молния, которая вывела из строя честь электроники.

Экипаж принял решение садиться. По неизвестным пока причинам, SSJ100 слишком сильно ударился о взлетно-посадочную полосу. Стойки шасси проломили баки с керосином, топливо вспыхнуло и пламя охватило всю хвостовую часть самолета. В огне погибли 40 пассажиров и 1 член экипажа. 37 человек выжили.