Месси, Пьянич, Мактоминей и Гнабри попали на обложку видеоигры PES 2020

Японский разработчик видеоигр компания Konami презентовала обложку футбольного симулятора eFootball Pro Evolution Soccer 2020, выход которого состоится 10 сентября 2019 года.

На обложке стандартного издания игры появятся сразу четыре футболиста: аргентинец Лионель Месси, босниец Миралем Пьянич, британец Скотт Мактоминей и немец Серж Гнабри.

😍🔥😍🔥



Here it is! The OFFICIAL reveal of our Global cover for #eFootballPES2020, which launches on September 10th! pic.twitter.com/er682J68ku