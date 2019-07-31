СМИ США сообщили о смерти сына бен Ладена

Власти США получили разведывательные данные о том, что сын террориста Усамы бен Ладена, Хамза – умер.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал телеканал NBC News, ссылаясь на американских чиновников. У тележурналистов нет данных о том, где и когда скончался Хамза бен Ладен, который в 2017 году был объявлен Госдепартаментом США особо опасным международным преступником, а также причастен ли к его смерти Вашингтон.

NBC News напомнил аудитории, что последний раз "Аль-Каида" (запрещена в РФ) опубликовала заявление сына бен Ладена, в котором он угрожал Саудовской Аравии и призывал жителей Аравийского полуострова к восстанию, в 2018 году. 1 марта 2019 года Саудовская Аравия лишила его подданства.