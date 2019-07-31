Американский федеральный резерв впервые за 11 лет снизил процентную ставку

Федеральная резервная система США впервые с 2008 года решила понизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам до уровня от 2% до 2,25%. Как пояснили в Федеральном комитете по открытым рынкам, давление инфляции невысокое, нужно максимально помочь трудоустройству граждан, потому ставку и уменьшили, пишет агентство "Интерфакс".

Как отмечают журналисты, решение ФРС оказалось вполне ожидаемым. Многие эксперты прогнозировали снижение процентной ставки. Рынок труда остается сильным, а темпы роста экономики умеренными, добавили в комитете по открытым рынкам.