Лига чемпионов. БАТЭ проиграл "Русенборгу", "Карабах" разгромил "Дандолк"

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов белорусский БАТЭ на поле стадиона "Леркендал" в Тронхейме проиграл норвежскому "Русенборгу" со счетом 0:2.

У победителей встречи голами отметились Поль-Андре Хелланн и Александр Седерлунд, забившие на 73-й и 86-й минутах соответственно.

Первая игра противостояния проходила в Борисове и завершилась победой белорусской команды со счетом 2:1. Таким образом, БАТЭ по сумме двух встреч не смог выйти в следующий раунд Лиги чемпионов.

В параллельной игре азербайджанский "Карабах" разгромил ирландский "Дандолк" со счетом 3:0 и вышел в следующий отборочный раунд европейского турнира.