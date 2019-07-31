Умерла зампред Конституционного суда России

В Петербурге скончалась заместитель председателя Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в суде, отметив, что 70-летняя Хохрякова работала в должности судьи в КС с 1994 года. Последние одиннадцать лет она была зампредом главы Конституционного суда и как отмечается, внесла большой вклад в развитие отечественного правосудия.

Подчеркивается, что Хохрякова была заслуженным юристом РФ, автором многих работ по проблемам трудового права, доброжелательным и спокойным человеком, которую коллеги ценили как надежного товарища.