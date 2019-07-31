В США разбился истребитель

Многоцелевой истребитель F/A-18 Super Hornet разбился в американском штате Калифорния. Боевая машина принадлежала Военно-морскому флоту США, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Судьба экипажа пока не известна.

F/A-18 Super Hornet – это пока основной боевой самолет ВМС США и Корпуса морской пехоты. Предельная скорость – более 1,8 Маха, максимальная высота – 15 тысяч метров. Вооружение истребителя: встроенная 20-миллиметровая пушка Vulcan, управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля", противокорабельные ракеты и разные типы бомб.