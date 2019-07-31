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31 июля 201922:50

Цорн о переходе Шюррле: не каждый день в РПЛ приезжают игроки такого уровня

Андре Шюррле

Андре Шюррле

Футбольный клуб "Спартак" арендовал у дортмундской "Боруссии" до конца текущего сезона немецкого полузащитника Андре Шюррле. Генеральный директор московской команды Томас Цорн заявил, что эта сделка является очень удачной для "красно-белых".

"В "Спартак" перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист, – приводит слова Цорна ТАСС. – Не каждый день в российскую премьер-лигу приезжают игроки такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для "Спартака" это еще и очень удачная сделка".

Напомним, ранее Шюррле выступал за немецкие "Майнц", "Байер", и "Вольфсбург", а также за английские "Челси" и "Фулхэм", в который он перебрался на правах аренды летом 2018 года. Также на счету 28-летнего футболиста 57 матчей и 22 гола за сборную Германии, с котором он стал чемпионом мира в 2014 году.

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