В США загорелся нефтеперерабатывающий завод: десятки людей ранены

37 человек пострадали во время пожара на заводе крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil в Техасе. Их доставили в ближайшую больницу. Медики сообщили, что у них незначительные ранения, в том числе ожоги.

Пожар локализован, но до сих пор не потушен. В небо поднимается высокий черный столб дыма. Как сообщил один из сотрудников, на предприятии в районе 11 утра произошел взрыв, в это время там перерабатывали легкие углеводороды.

Жители жалуются на запах горелого пластика. Горожанам советуют оставаться дома и не открывать окна и двери.

Площадь завода — свыше 1 375 гектаров, передает телеканал "Россия 24".