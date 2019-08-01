США предложили России помощь в борьбе с лесными пожарами

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов России и США. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Дональд Трамп предложил Владимиру Путину содействие в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Российский президент поблагодарил за внимательное отношение и отметил, что при необходимости воспользуется предложением помощи, передает "Россия 24".

Тем временем к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока подключаются военные. Такое поручение Минобороны дал Владимир Путин. Как сообщили в пресс-службе Кремля, решение президент принял по итогам доклада министра по чрезвычайным ситуациям.

Режим ЧС сейчас действует в Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и в некоторых районах Бурятии. В Минобороны уже заявили, что в самое ближайшее время направят в Красноярский край 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов военно-транспортной авиации ВКС. У всех экипажей есть специальная подготовка. Летчики неоднократно принимали участие в тушении лесных пожаров в разных регионах.

Для координации сил и средств, которые будут помогать тушить пожары в Красноярском крае, в Национальном центре управления обороной создан оперативный штаб. А непосредственно на место, в Красноярск вылетает оперативная группа во главе с заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым.

В созданном Минобороны оперативном штабе уже прошло первое селекторное совещание. На нем говорили, как будет организована работа пожарных экипажей. Для эффективной борьбы с огнем военные будут взаимодействовать с сотрудниками МЧС и Авиалесоохраны. Кроме того, на совещании уточнили сроки вылета авиационной группировки в Красноярский край.

Дмитрий Медведев провел в Красноярске совещание по борьбе с пожарами. Одним из ключевых аспектов он назвал информирование населения. Заниматься этим, по словам премьер-министра, должны местные власти.

Также Медведев считает, что для точной оценки происходящего нужно привлечь экспертов, в первую очередь экологов. Ну, и главная задача, которая сейчас стоит перед спасателями, — не дать огню подойти близко к населенным пунктам.