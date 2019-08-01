1 августа: что нового ждет россиян
К программе "Дальневосточный гектар" с этого дня присоединились Бурятия и Забайкалье. Подать заявление о предоставлении участка в этих регионах пока могут только местные жители.
Сегодня же началась ежегодная корректировка пенсий у тех россиян, которые продолжают работать. Размер прибавки рассчитывается индивидуально, её получат около 14 миллионов человек.
Кроме того, заемщиков, получивших право на ипотечные каникулы, освободят от уплаты НДФЛ. Раньше выгода от отсрочки платежей расценивалась как доход и облагалась 13-процентным налогом.
Также поставить купленную машину на учет и получить номер для нее теперь можно будет прямо в автосалоне. Услуга будет платной, сообщает телеканал "Россия 24".
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