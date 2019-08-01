КНДР испытала ракеты: у США и Канады разные точки зрения на пуски

КНДР в среду испытала две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

Северокорейское агентство ЦТАК сообщило о прошедшем испытании "управляемого реактивного орудия" нового типа, которое проходило под руководством председателя Госсовета республики Ким Чен Ына. Он отметил, что для сил, которые станут мишенью для нового оружия, оно окажется неминуемым бедствием.

Шесть дней назад КНДР также испытала две баллистические ракеты малой дальности, хотя резолюции Совета Безопасности ООН запрещают это делать.

Однако советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ракетные испытания КНДР не нарушают обещание Ким Чен Ына Дональду Трампу о денуклеаризации. Наоборот, сказал он, Северную Корею следует спросить, когда начнутся обсуждения по ядерному разоружению и встречи между рабочими группами.

Тем временем Канада ракетные пуски осудила и призвала Пхеньян соблюдать взятые ранее на себя обязательства по ликвидации оружия массового уничтожения.