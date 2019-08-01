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Политическая нестабильность в Венесуэле 38 минут назад
В Венесуэле начался новый раунд переговоров с оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что верит в успех диалога между правительством и венесуэльской оппозицией, который поможет найти выход из политического кризиса.
Мадуро объявил о начале нового раунда диалога между делегацией оппозиции Венесуэлы и конституционным правительством, сообщает ТАСС.
"Я верю в диалог между нами", — заявил Мадуро и осудил планы экстремистов, выступающих за иностранное вторжение в страну.
В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.
Интересную оценку ситуации в Венесуэле 12 июля дал политолог Сергей Михеев в программе "Железная логика" на радио Вести FM. По его словам, Мадуро переиграл Гуайдо. Тот оказался слабым, к тому же его бросили американцы.
"Господина Гуайдо, этого классного молодого парня с подкрученными рукавами на рубашке, американцы слили. Они увидели, что он самоубийцей стать не хочет, броситься на штыки венесуэльской армии не желает, а ждет, чтобы за него все сделали американцы. И он проиграл", — сказал эксперт.
"Оппозиция, поняв, что ее американцы слили, идет на переговоры с властью – с тем самым Мадуро, которого они раньше называли диктатором и которому грозили, что вынесут ногами вперед, что он якобы сбежит из страны", — продолжил Сергей Михеев.
В западной мысли, в прогнозах и аналитике стало много идеологии, считает эксперт. Всевластие Запада сыграло с ним злую шутку – он перестал видеть реальность, а за реальность стал выдавать то, что ему хочется.
Сергей Михеев отметил, что внутри Венесуэлы не было однозначного перевеса в сторону оппозиционных сил, а оппозиция оказалась слабой и раздробленной. Кроме этого, Мадуро сохранил ресурсы для сопротивления, и его поддерживала как минимум половина населения. И это при всех проблемах, начиная от коррупции и заканчивая неэффективным управлением. Баланс сил мог быть изменен прямым вторжением США, но на него американцы в нынешних условиях способны не были.
"Мадуро спасло то, что он не испугался и не сбежал, — заключил эксперт. — На его стороне осталась, судя по всему, вся силовая составляющая, а тот, у кого оружие, тот и побеждает, если не поддастся на все технологические "цветные" разводки. Еще одно: поддержка общества оказалась больше, чем то, как это представляли западные СМИ. Наконец, оппозиция, которую американские и европейские СМИ представляли как очень мощную, оказалась слабее, чем она есть на самом деле".
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