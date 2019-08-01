В Красноярск для тушения лесных пожаров прибыл первый Ил-76

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что в аэропорт Красноярска для тушения лесных пожаров прибыл первый самолет военно-транспортной авиации Ил-76.

Сообщается, что Ил-76 оснащен водосливными авиационными приборами емкостью 42 тонны.

В Министерстве обороны РФ рассказали, что к перебазированию авиационной техники в Красноярск приступили экипажи вертолетов армейской авиации 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Известно, что экипажи вертолетов неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае для оказания помощи в тушении лесных пожаров создается авиагруппировка в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Тем временем для координации работ по тушению лесных пожаров в Красноярск прибыл заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, сообщает РИА Новости.

В настоящее время площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Крайне сложная обстановка сложилась в Иркутской области, Якутии, Бурятии и Красноярском крае.