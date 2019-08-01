В Тулуне снесут около 900 домов, не пригодных для проживания

Из-за паводка без энергоснабжения остаются почти 2 тысячи жителей Иркутской области.

После спада наводнения в городе Тулун решено снести около 900 жилых домов и других построек, не пригодных для проживания и использования, передает "Россия 24".

Накануне уровень реки Ия превысил 11 метров при критической отметке в 7. Вода начала переливаться через дамбу, но затем ее подъем остановился. И началось постепенное снижение.

Бороться с последствиями наводнения помогают военнослужащие Минобороны России. Они мониторят ситуацию при помощи беспилотников. Кроме того, подвозят питьевую воду, проводят вакцинацию, укрепляют берег реки Ия. За месяц военные испекли и раздали 12 тонн хлеба. А недавно доставили из Иркутска в Тулун детское питание для 10-месячного ребенка.