В Сенате США критикуют решение Трампа по санкциям против иранского министра

Санкции США против министра иностранных дел Ирана являются ошибкой. С таким заявлением выступили в Сенате Соединенных Штатов.

По мнению автора письма, Джавад Зариф является квалифицированным дипломатом, а действия против него администрации президента США ограничивают возможности для Ирана вернуться за стол переговоров.

В среду Вашингтон заморозил активы Зарифа в США, а американским гражданам и компаниям запретил вести с ним дела. Сам Зариф отметил, что санкции на него никак не влияют, потому что какой-либо собственности или интересов за пределами Ирана у него нет.

Тем временем США продлили действия ограничений, связанных с иранской ядерной программой. По версии Госдепартамента, Иран продолжает использовать свою ядерную программу, чтобы шантажировать международное сообщество и угрожать региональной безопасности.