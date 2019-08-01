В Детройте неизвестные сорвали теледебаты демократов

Теледебаты демократов в американском Детройте приостановили из-за акции протеста. Это произошло во время вступительной речи кандидатов.

Неизвестные начали кричать "Уволить полицейского Панталио". Речь идет о скандальной истории с гибелью темнокожего Эрика Гарнера при аресте.

Министерство юстиции США в июле отказалось предъявлять обвинения сотруднику нью-йоркской полиции Дэниелу Панталио. После этого в США начались многотысячные акции протеста.

Второй день подряд проходят теледебаты демократов, претендующих на пост президента. Среди выступающих 1 августа — Джо Байден, Майкл Беннет, Билл де Блазио, передает "Россия 24". Всех их объединяет критика в адрес действующего президента Дональда Трампа и обещания одержать победу на выборах в 2020 году.