В Казахстане начинается международная встреча по Сирии

В столицу Казахстана прибыли все делегации, участвующие в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии.

Тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии проходит в Нур-Султане. В ней участвуют делегации стран-гарантов (Ирана, России и Турции) правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на переговоры приглашены представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака.

20 июля США заявили, что на переговорах в Казахстане не будут участвовать ни в какой форме, потому, якобы, что они, в отличие от площадки в ООН, не способны предотвратить насилие.

29 июля начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сообщил на брифинге, что частные военные компании из США (а сейчас в Сирии насчитывается около 3,5 тысячи наемников) не только готовят сирийских боевиков, но и грабят нефтяные месторождения. Причем их прикрывает авиация коалиции.