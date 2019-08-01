На трехлетнюю поддержку регионов Дальнего Востока выделено более 15 млрд руб

Дальний Восток получит более 15,5 миллиарда рублей на социальное развитие до 2021 года. Распоряжение правительства подписал премьер Дмитрий Медведев; документ опубликован на сайте кабинета министров.



Деньги пойдут на создание объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Якутии, Приморье, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях. Поддержка позволит ускорить темпы строительства и повысить качество жизни в регионах.