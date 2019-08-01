На Урале перевернулась лодка с тремя детьми

На севере Свердловской области, на реке Лозьва перевернулась моторная лодка с пятью пассажирами, трое из которых дети, в том числе младенец, передает ТАСС.

Как сообщил официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых, в настоящее время ведутся поиски пропавших. В лодке находилась местная жительница 1987 года рождения и трое ее детей: девочка 2006 года рождения, два мальчика 2009 и 2019 года рождения. Лодкой управлял мужчина, ее обнаружили выше по течению, около поселка Ушма.