Трагедия в Холдоми: прокуратура требует завести дело на руководство минобрнауки

Прокуратура края направила следователям материалы для возбуждения уголовного дела в отношении руководства регионального минобрнауки. Таковы первые итоги проверки после трагедии в лагере Холдоми. Главный вопрос остается открытым - чьи конкретно действия или бездействие отняли четыре жизни.

Как передает ГТРК "Дальневосточная", за 10 дней до пожара в палаточном лагере Холдоми была проверка. заместитель прокурора Хабаровского края Слава Когай подтвердил, что в МЧС поступали сведения о будущем функционировании палаточного городка. Но были пометки, что нормативно-закрепленные требования на пожарную безопасность для палаточных лагерей отсутствуют.

Недельная проверка лагеря выявила нарушения в работе практически всех ответственных ведомств - Роспотребнадзора, центра гигиены и здравоохранения. Но больше всего претензий к пожарной безопасности и как следствие — к главному управлению МЧС. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Яковлев уточняет, что внеплановые проверки лагеря проведены в мае этого года. Тогда же были выявлены нарушения и вручены предписания. Однако с этим не согласны сотрудники районного подразделения МЧС. Они утверждают, что в десятых числах июля в палаточном лагере проводилась учебная эвакуация.

Кроме того, есть претензии и к региональному минобрнауки. Краевая прокуратура направила в Следственный комитет материал в отношении его руководства. После того, как будет дана оценка работы чиновников, не исключено и уголовное преследование. Краевое правительство начало свое внутреннее расследование. Замминистра образования Александр Король временно отстранен от работы. Алла Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края, отметила: "На реестре стоит подпись Короля, потому что я в это время была в командировке. Дальше идет проверка того, как мы работали с этим реестром, как проверяли данные". Алла Кузнецова добавляет, что по сути, реестр — это свод результатов проверок надзорных органов. Каждое из ведомств оценило санитарную, эпидемиологическую, и пожарную обстановку в Холдоми и дало свое заключение.

Детский омбудсмен Виктория Трегубенко считает, часть проверок проводились формально. "Не во всех проверках я могу принять участие Есть, те проверки, в которые нас намеренно не приглашают, потому что мы задаем не всегда удобные вопросы", — поделилась уполномоченный по правам ребенка по Хабаровскому краю.

Напомним, Из 26 палаток, в которых размещались 189 детей, в ночь на 23 июля полностью сгорели 20 палаток. Жертвами пожара стали четверо детей. Причиной возгорания могли стать оставленные на тепловой пушке или обогревателе вещи. После трагедии лагерь принято решение закрыть.