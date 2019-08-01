Боксер Бетербиев сразится с Гвоздиком в Филадельфии

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации в весовой категории до 79,38 кг россиянин Артур Бетербиев встретится в Филадельфии с украинцем Александром Гвоздиком, владеющим поясом Всемирного боксерского совета. Об этом сообщил руководитель компании Top Rank Boxing Боб Арум.

Напомним, что объединительный поединок состоится 18 октября. "Бой Бетербиев – Гвоздик пройдет в Филадельфии", – приводит слова Арума ТАСС.

В своей профессиональной карьере Бетербиев и Гвоздик еще ни разу не проиграли на ринге. В активе 34-летнего россиянина 14 побед, на счету 32-летнего украинца – 17.