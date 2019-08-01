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1 августа 201909:25

Касаткина завершила выступление на турнире в Сан-Хосе

EPA

Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Сан-Хосе. В матче второго круга она не справилась с украинкой Элиной Свитолиной. Встреча завершилась в двух партиях со счетом 6:3, 6:1 в пользу соперницы Касаткиной.

Теннисистки провели на корте чуть более часа. В следующем раунде Свитолина за выход в полуфинал сразится с Марией Саккари из Греции.

Напомним, что призовой фонд теннисного турнира в Сан-Хосе превышает 810 тысяч долларов.

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