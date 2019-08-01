Постоянные побои и рабство в "раю": основательница жестокой секты отправлена в тюрьму
Обещала рай на Фиджи, а вместо этого прилюдно избивала — в Южной Корее поставили точку в деле основательницы культа Грейс Роуд Черч. Преподобную Эстер (она же Шин Ок Чжу) обвинили в мошенничестве, незаконном удержании людей и насилии. Впрочем, пострадавшие рассказывали о настоящем рабстве под игом женщины. За решетку преподобную отправили на 6 лет, что вызвало недовольство пострадавших, которые требовали более длительный срок. К тому же, деятельность церкви никто не прекратил.
Обещали рай, единение с Богом, спасение от мирового голода, второе пришествие и центр мира на Фиджи. На деле отбирали паспорта, заставляли бесплатно работать круглые сутки и избивали, чтобы изгнать демонов
- Как я должна убить этого демона, эту слабость? Дайте ножницы. Это мерзкое чудовище должно быть отрезана вот так!
Над своими прихожанами легко и непринужденно издевается гражданка Южной Кореи Шин Ок Чжу — она же преподобная Эстер, которая в 2002 году основала церковь Дороги Милости Господа, она же Грейс Роуд Черч.
Согласно описанию с сайта церкви, именно преподобная Эстер, как ни один греческий или иудейский эксперт, сможет распознать истинный духовный смысл написанного в Библии и доходчиво донести до своих последователей. Их насчитывается не более 1 тысячи, и почти половина отправлена в коммуну на Фиджи.
"В 2014 году основные представители христианства в Южной Корее признали последователей этой церкви еретиками. И два года спустя Шин Ок Чжу закрыла свою церковь в Корее и с последователями переехала на Фиджи. Она начала убеждать их, что необходимо подготовиться к великому голоду, который вскоре накроет Землю, и что Бог выбрал именно Фиджи, чтобы остров стал щитом от невзгод и центром мира ко второму пришествию Христа", — говорит Чжи Ил Тарк, профессор кафедры истории церкви университета города Пусан.
Спастись от великого голода преподобная Эстер решила при помощи маленькой империи, созданной на Фиджи, куда входят фермерские хозяйства "Грейс Фарм" и сеть ресторанов. В схему, правда, не вписывается сеть стоматологических клиник и парикмахерские, а также строительная компания, которые также принадлежат "Грейс Роуд Групп". Всего около 50 предприятий. Компания, к слову, заручилась значительной поддержкой местного правительства, даже получила тендер на ремонт резиденции президента Фиджи, а также награду от премьер-министра в сфере развития международного бизнеса. Правда, основан он был на рабском труде.
"14 часов ежедневной тяжелой работы на ферме. Постоянная слежка, наказания и групповые унижения. Первый раз, когда меня вывели в круг, Шин сказала, что я не человек, а животное. Она начала меня бить по лицу, хватала за волосы. Из носа пошла кровь. Несколько мужчин держали мои руки и ноги, женщины начали стричь мои волосы. И так продолжалось около трех часов", — рассказывает Сонг, бывшая последовательница церкви.
За раз можно было получить свыше 700 ударов. Причем особенно поощрялось, если последователей избивали их собственные родственники. Об издевательствах в церкви Грейс Роуд Черч и рабстве стало известно после побега с Фиджи пятерых последователей. На пресс-конференции в Сеуле они рассказали, как у них отобрали паспорта, а позже не давали покинуть территорию ферм. Некоторым по классической схеме сект пришлось перечислить основателям церкви все свои сбережения и переписать квартиры и дома.
Но прокуратура Южной Кореи заинтересовалась преподобной Эстер только после информации о смерти одного из прихожан в результате ее ритуальных избиений. Стоило ноге основательницы культа ступить на корейскую землю, как на ее запястьях щелкнули наручники. Итог — шесть лет тюрьмы для нее и ее пяти сподвижников.
"Наказание несоразмерно ее преступлению! Она должна сидеть гораздо дольше, она лишила меня семьи. Но это лучше, чем ничего. Я надеюсь, что правительство Фиджи предпримет соответствующие меры в отношении организации", — говорит Суйон Ли, бывшая последовательница церкви.
На Фиджи заявили, что проверяют деятельность церкви. Впрочем, представители прокуратуры тут же добавили, что арест лидера культа на бизнес "Грейс Роуд Групп" никак не повлияет. Слишком хороший доход приносит острову. Да и без присмотра корпорация не останется: на острове остается сын Шин Ок Чжу — Ким, а также порядка 400 последователей церкви.
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