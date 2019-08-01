Медведев настаивает на системных мерах в ликвидации лесных пожаров

Ситуацию с лесными пожарами в Красноярском крае Дмитрий Медведев назвал сложной, и предложил перейти к системным мерам решения вопроса. Об этом он заявил в аэропорту Красноярска. Премьер-министр прибыл в город ночью, и сразу провел экстренное совещание.

Как информирует ГТРК "Красноярск", в совещании также принял участие министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Он обратился к председателю правительства с просьбой выделить из федерального бюджета дополнительные средства на помощь в борьбе с пожарами.

Отметим, что этой же ночью в Красноярск вылетели экипажи самолётов Ил-76. В настоящее время идет перебазирование техники из города в аэропорт. Каждый борт сможет забирать по 42 тонны воды, заверили в минобороны. Пилоты ознакомились с маршрутами вылетов и погодными условиями в наиболее сложных районах, где бушуют пожары. В крае сейчас горит более миллиона гектаров леса.

По предварительным планам, тушить тайгу будут одновременно четыре — пять бортов. Министерство обороны создаёт в Красноярском крае группировку из десяти самолетов Ил-76 и столько же вертолётов со специальными водосливными устройствами.