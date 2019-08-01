Крушение лодки: на Урале нашли тела двух детей и матери

Спасателями обнаружены тела двух детей 2006 и 2009 годов рождения и их матери, утонувших в реке в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Как сообщалось, в 15 километрах от поселка Ушма в Ивдельском городском округе, в реке Лозьва перевернулась моторная лодка, в которой находились пять человек, трое из которых дети, в том числе шестимесячный младенец​​​.

В поисках пропавшего мужчины и младенца полицейские и спасатели прочесывают берега. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, МЧС и волонтеры.